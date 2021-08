Nahverkehr in Dinslaken : FDP für den Einsatz von Kleinbussen auf Nachfrage

Dinslaken Die Stadtverwaltung soll die Einsatzmöglichkeiten prüfen und ein Konzept erarbeiten. Angeregt wird zudem eine zweijährige Testphase.

Mit ihrem Antrag wollen die Liberalen die individuelle Mobilität und Flexibilität zum ÖPNV-Tarif stärken, ohne dass die Nutzer auf bestehende Fahrpläne und Haltestellen angewiesen sind. „Damit kann der Dinslakener Nahverkehr eine Modifizierung erfahren, welche seit vielen Jahren überfällig ist“, heißt es in dem Antrag der FDP. Die breite Masse der Dinlakener würde das bestehende Angebot als „zu umständlich“ wahrnehmen. Insbesondere im Hinblick auf eine alternde Gesellschaft mit mehr Bedarf an alternativen Mobilitätslösungen sei eine Optimierung längst fällig. Mit der ergänzenden ‚On-Demand‘-Lösung würden die Bürger in die Lage versetzt, per App den Startpunkt sowie das Ziel anhand von virtuellen Haltestellen selbst festzulegen. Die Fahrt im Kleinbus findet mit anderen Fahrgästen statt, deren individuelle Ziele ebenfalls auf der geplanten Route liegen. Für eine Buchung genügt ein Klick auf dem Smartphone. „Intelligente Algorithmen sind heutzutage in der Lage, die jeweiligen Wünsche zu bündeln sowie den Weg dynamisch auf Basis der Echtzeit-Nachfrage zu berechnen. ‚On-Demand-Busse‘ unternehmen auf diese Weise nie Leerfahrten“; heißt es in dem Antrag weiter. In der Nachbarstadt Duisburg seien 3,70 Euro für zwei Kilometer bis hin zu maximal 12,80 Euro für 15 Kilometer zu bezahlen; das Bilden von Fahrgemeinschaften führe zu Ermäßigungen. Die maximale Wartezeit in Duisburg betrage derzeit 25 Minuten. Die Dinslakener Verwaltung soll vorschlagen, ob ein bereits bestehender Tarif des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr oder gegebenenfalls ein eigenes Tarifkonzept zum Tragen kommen sollte.