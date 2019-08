Buchkolumne : RAF-Terroristen undercover

Dinslaken Der Titel des Politthrillers von Jakob Bodan, „Ein richtig falsches Leben“, erschließt sich dem Leser erst über den Inhalt des Romans: das Leben ehemaliger RAF-Terroristen als Undercover-Bürger wie Du und ich.

Frederic ist ein ehemaliger RAF-Attentäter (was niemand weiß), der gut getarnt in Südfrankreich lebt und einem bürgerlichen Beruf nachgeht. Er lernt eines Tages Constanze kennen: eine attraktive Deutsche und alleinerziehende Mutter, die hier Urlaub macht. Constanze hat vor 20 Jahren ihren Vater bei einem brutalen RAF-Attentat verloren und ist von dieser Erfahrung noch immer traumatisiert. Beide verlieben sich ineinander, doch nach einiger Zeit keimt in Constanze der Verdacht auf, dass Frederic an der brutalen Ermordung ihres Vaters beteiligt war.