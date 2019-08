Kommentar: Unsere Woche : Einweg-Plastik ist gar nicht so billig, wie es aussieht

Einweg-Plastik ist gar nicht so billig, wie es aussieht

Meinung Einweggeschirr muss man nicht spülen. Es wird nicht geklaut, und es lässt sich im Streitfall, falls bei einem Partybesucher die Laune umschlagen sollte, meist schwerlich als Waffe einsetzen. Das klingt alles ganz gut – ist es aber nicht.

Das ist gut so, es soll nachgedacht, gerechnet und debattiert werden. Aber dabei gilt: Wir sollten über das nächste Fest hinaus denken, und wir sollten höhere Ziele im Blick behalten. Und wenn uns dann nichts anderes einfällt, als massenhaft beim billigen Einweg-Plastik zu bleiben, haben wir nicht lang genug überlegt.

Einweggeschirr zu benutzen bedeutet: einen Berg von Müll produzieren. Müll, der praktisch nur für die Karriere als Müll in die Welt geworfen wird. Für den möglichst billigen zehnminütigen Gebrauch werden Energie und Rohstoffe eingesetzt, anschließend muss alles entsorgt werden. Diese Herangehensweise ist grundsätzlich unerfreulich und nicht mehr zeitgemäß.

Wahrscheinlich läuft es so aber nicht. Tatsächlich gelingen Umstellungen auf Mehrweg- oder andere umweltfreundlichere Systeme meistens bemerkenswert reibungslos.

Heute ist man es gewöhnt, den Punsch auf dem Weihnachtsmarkt im Tonbecher gereicht zu bekommen. Pappe sieht man auch noch oft, aber irritiert wäre man über einen Styroporbecher. Früher gab es die an allen Ecken für Heißgetränke, das vermisst sicher niemand. Heute werden gebratene Pilze in der essbaren Waffelschale kre­denzt, Crêpes auf der Waffel-Unterlage – nicht immer, aber üblich ist das durchaus schon. Es kommt eben darauf an, ob Standbetreiber und Verantwortliche darauf Wert legen oder nicht.