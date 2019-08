Hoffen auf Grundsanierung in den Herbstferien : Schultoiletten – Sanierung im Herbst

Info

Finanzen Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden nach Angaben der Stadt insgesamt – also nicht allein für die Toilettenanlagen – 110.000 Euro für Arbeiten am Schulgebäude aufgewendet. Hinzu kommen knapp 43.000 Euro aus Bauunterhaltungsmitteln für einen Fensteraustausch in den Umkleideräumen und Renovierungsarbeiten in der Turnhalle.

Weitere Pläne Auf längere Sicht gibt es weitere Vorhaben. So seien Arbeiten am Fahrradunterstand, an den Fenstern des Gebäudes und weitere Renovierungen geplant, zum Beispiel Malerarbeiten und Arbeiten an den Böden. Über die Details müsse man sich aber noch mit der Schulleitung abstimmen.