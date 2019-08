Umweltschäden : FDP glaubt nicht an die E-Mobilität

Dinslaken Der Stadtverband der FDP stellt die Sinnhaftigkeit von Elektro-Autos infrage. „Tatsache ist, dass E-Autos keine Abgase produzieren“, führt Reinhard Claves vom Stadtverband dazu in einer Mitteilung aus.

Er verweist aber auf Umweltschäden durch die Gewinnung von Lithium, das für die Batterien der Fahrzeuge gebraucht wird, etwa sinkende Grundwasserspiegel. „Für eine einzige Batterie eines durchschnittlichen E-Autos verdunsten rund 80.000 Liter Wasser“, so Claves. „Die benötigte Energie zur Produktion der Lithium-Ionen Batterien wird ironischerweise zum größten Teil durch Kohlekraftwerke geliefert. Somit hat ein deutsches E-Auto schon 17 Tonnen CO 2 in die Luft geblasen, bevor es überhaupt auf die Straße kommt.“ Zudem entstünden durch die eingesetzten Chemikalien giftige Abfälle. Es sei „falsch zu glauben, dass wir mit der E-Mobilität das Klima retten können“, meint er. „Sollen wir wirklich die Umweltschäden durch die Förderung herkömmlicher Energieträger ersetzen durch die Umweltschäden, die durch die Lithium-Gewinnung entstehen? Mit der aktuellen E-Mobilität nehmen wir Umweltschäden im Ausland in Kauf, um im Inland eine bessere Luftqualität zu erhalten.“