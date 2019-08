Sachbeschädigung in Voerde : Unbekannte zerschlitzen 70 Silo-Ballen

Landwirt bei der Ernte von Grünfutter (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Voerde Auf zwei Wiesen am Kalbecksweg haben Unbekannte etwa 70 große Silo-Futter-Ballen eines landwirtschaftlichen Betriebes aufgeschlitzt. Auf den beiden Feldern lagen laut der Anzeige, die die betroffene Landwirtin bei der Polizei erstattete, insgesamt etwa 70 frisch in Folie eingewickelte Ballen von Feuchtfutter, so genannte Silo-Ballen.

Das Grünfutter sei zuvor frisch geerntet und verpackt worden. Auf einer Wiese befanden sich der Beschreibung zufolge etwa 20 Stück davon, auf der anderen etwa 50 Stück. Jedes Paket ist etwa 1,50 Meter groß, teilweise waren sie gestapelt gelagert. „Alle Ballen, selbst die in vier bis fünf Metern Höhe, wurden mit einem Messer aufgeschnitten und der Trocknung ausgesetzt“, beschrieb eine Polizeisprecherin das Szenario. Insgesamt gehe man von einem Sachschaden von 2500 Euro aus.