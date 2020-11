Buchempfehlung : Kindheit als Schicksal

Ronald Schneider rezensiert ein Buch der Schweizer Schriftstellerin Regula Portillo. „Andersland“ ist 2020 in der Edition Bücherlese erschienen.

Matilda erlebt mit ihrem geliebten Vater Pascal und dessen Bruder Tobias eine behütete Kindheit in einem abgelegenen Schweizer Bergdorf. Als sie sieben Jahre alt ist, stirbt überraschend ihr Vater. Doch nicht ihr Onkel Tobias erhält das Sorgerecht, sondern ihre in Mexiko lebende Mutter, die sie mit nimmt ins ferne Mittelamerika. Matilda findet hier eine Familie, die sich liebevoll um sie kümmert, sie scheint sich gut einzuleben und die Erinnerungen an die Schweiz verblassen. Doch es bleibt ein „inneres Heimweh“ und eine dumpf empfundene schmerzliche Lücke in ihrem jungen Leben.