Buchkritik : Wie Peter den Sex erfand

Der Schriftsteller Peter Probst, 1957 in München geboren, hat sich als vielseitiger Drehbuchautor und Verfasser spannender Kriminalromane einen guten Ruf erarbeitet. Mit seinem neuen Roman über die ersten Liebeserfahrungen eines pubertierenden Jungen, „Wie ich den Sex erfand“, macht er einen überraschenden literarischen Neuanfang.

Peter Gillitzer ist der Sohn eines stockkonservativen Augenarztes, der in einem kleinen Ort im ländlichen Umfeld Münchens in den 1960er-Jahren eine wohl behütete Kindheit erlebt hat. Jetzt, im Alter von 12, später von 13 Jahren, halten ganz neue Reize und Erfahrungen Einzug in Peters Leben, die er mit der Sittenstrenge seines katholischen Elternhauses nicht mehr in Einklang bringen kann. Er beginnt „geheimnisvolle Wörter“ wie „Beischlaf“, „Unzucht“ oder „unbefleckte Empfängnis“ in ein Heft einzutragen – in der Hoffnung, sie von irgendjemandem einmal erklärt zu bekommen. Und da niemand ihn aufklärt, versucht er sich am Kiosk über einschlägige Illustrierte Einblick in die Äußerlichkeiten der weiblichen Physiognomie zu verschaffen.