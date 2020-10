Neu in der Stadtbücherei Dinslaken : Verschwörung gegen die Demokratie

Neu in der Stadtbücherei Dinslaken

In der Stadtbücherei wartet wieder neuer Lesestoff. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

„Doppelte Spur“ ist ein Wirtschafts- und Politkrimi und zugleich eine Dokumentation gesicherter Fakten über die engen Verflechtungen von russischen Oligarchen, amerikanischer Geschäftswelt und der Geheimdienste beider Länder.

Ilija Trojanow, deutscher Autor mit bulgarischen Wurzeln, ist mit seinen zeitkritischen und politisch engagierten Romanen („Der Weltensammler“, 2006) ebenso bekannt geworden wie mit Sachbüchern, in denen er für die Menschrechte streitet. Sein neuer Roman, „Doppelte Spur“, ist ein Wirtschafts- und Politkrimi und zugleich eine Dokumentation gesicherter Fakten über die engen Verflechtungen von russischen Oligarchen, amerikanischer Geschäftswelt und der Geheimdienste beider Länder: „Alles in diesem Roman ist wahr oder wahrscheinlich.“

Beide suchen den Wahrheitsgehalt der „geleakten“ Dokumente zu ergründen und stoßen dabei auf jede Menge Machtmissbrauch, Korruption und kriminelle Verbindungen, die einerseits bis in den Kreml und andererseits bis in den New Yorker „Trump Tower“ und ins Weiße Haus reichen.