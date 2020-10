Aktion „Neuss liest ...“ : Neue Schauplätze für „Neuss liest Norbert Scheuer“

Neuss Das Landestheater und der Gartensaal des Clemens-Sels-Museums sind die Orte für zwei ungewöhnliche Lesungen. Im Mittelpunkt stehen die Romane „Winterbienen“ und „Überm Rauschen“.

In der Reihe „extraWort“ des RLT stellt die Schauspielerin Juliane Pempelfort Norbert Scheuers jüngsten Roman „Winterbienen“ vor. Sie liest am kommenden Samstag um 20 Uhr im oberen Foyer vom Bienenzüchter Egidius Arimond, der in der Regel vier Lockenwickler, die er jeweils mit einer Königin bestückt, um den ganzen Körper mit einer Traube von Bienen bedecken lässt. Versteckt in umgebauten Bienenkästen und von den sanftmütigen Tieren umhüllt, schmuggelt er auf diese Weise Juden zur belgischen Grenzen. In Norbert Scheuers Roman sind die Bienen Sinnbild für ein friedliebendes, intelligentes Volk im Gegensatz zur kollektiven Brutalität des Nationalsozialismus. Der Eintritt kostet fünf Euro, Anmeldungen per Mail an e.veiders@rlt-neuss.de sind unbedingt nötig. Das RLT rückt mit dieser Lesung zum ersten Mal in dieser Spielzeit die Bienen ins Zentrum des Interesses, bevor es sich im Frühjahr dieser bedrohten Tierart mit einem Bienenfestival „Art und Artenschutz“ intensiver widmet.