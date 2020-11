Entwicklung der Corona-Pandemie : 93 neue Fälle am Freitag

93 neue Fälle am Freitag

Kreis Wesel Die Zahl der Corona-Patienen in den Krankenhäusern des Kreises Wesel ist von Donnerstag auf Freitag wieder gestiegen. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden derzeit 113 Menschen stationär behandelt. 36 liegen auf der Intensivstation.

Im Kreis Wesel ist die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus (Covid 19) angesteckt haben, von Donnerstag auf Freitag um weitere 93 Fälle gestiegen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagmittag mitgeteilt. Erneut gibt es Neuinfektionen in allen 13 Kreiskommunen: Alpen (+3), Dinslaken (+10), Hamminkeln (+2), Hünxe (+6), Kamp-Lintfort (+8), Moers (+8), Neukirchen-Vluyn (+2), Rheinberg (+6), Schermbeck (+4), Sonsbeck (+2), Voerde (+16), Wesel (+22) und Xanten (+4). Das geht aus der aktuellen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht das Gesundheitsamt montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen.