Polizei bittet um Hinweise : Sechs Pkw mit Pulver aus Feuerlöscher besprüht

Dinslaken Die Fahrzeugen standen an der Weststraße.

BIslang noch unbekannte Täter haben sechs Autos in Dinslaken mit dem Pulver eines Feuerlöschers besprüht. Die Wagen waren an der Weststraße abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Bei den Autos, die Unbekannte am vergangenen Sonntag in der Zeit zwischen 0.15 und 9 Uhr beschädigten, handelt es sich um Fahrzeuge der Marken: Dacia Sandero (weiße Farbe), Dacia Duster, Ford B-Max, BMW X 3 (alle grau), VW Golf (schwarz) und Ford KA (blau). Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.