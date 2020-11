Vorfall in Kirchhellen Ende Oktober : Pony getötet – erster Wolfs-Angriff auf Pferd in NRW

Hünxe/Kreis Wesel Auch Genuntersuchungen haben nun bestätigt, dass das getötete Shetlandpony in Kirchhellen von Wölfen gerissen worden ist. Angriffe auf Pferde sind insgesamt sehr selten, in Nordrhein-Westfalen hat es seit der Rückkehr des Wolfs noch überhaupt keinen gegeben.

Was Aufnahmen einer Fotofalle schon gezeigt haben, ist nun auch durch die Genuntersuchung bestätigt: Das Shetlandpony, das auf einer Weide in Bottrop-Kirchhellen getötet worden ist, ist in der Tat von Wölfen gerissen worden. „In Nordrhein-Westfalen ist der aktuelle Fall der erste durch einen Wolf verursachte Schaden an einem Pferd beziehungsweise einem kleinen Pony seit dem ersten Nachweis eines Wolfs in NRW im Jahr 2009“, teilt das Landesumweltamt mit. In ganz Deutschland wurden im zurückliegenden Jahr 2019 elf Angriffe auf Pferde registriert.