Wetteraussicht für NRW Gewitter und 16 Grad am Wochenende

Den Menschen in Nordrhein-Westfalen steht rund um den kalendarischen Frühlingsbeginn am Montag wechselhaftes Wetter bevor. Schon am Samstagnachmittag ziehen aus Westen Gewitter herein. Dabei kann es immer wieder schauerartig regnen und Windböen von 60 Kilometer pro Stunde geben. Die Bewölkung soll sich laut den Prognosen in der Nacht zum Sonntag weiter verdichten, sodass es am ganzen Tag Regenschauer und vereinzelt Gewitter gibt.