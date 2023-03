Nahverkehr in Düsseldorf Verdi kündigt zwei weitere Streiktage bei der Rheinbahn an

Busse und Bahnen der Rheinbahn in Düsseldorf werden in der kommenden Woche gleich an zwei aufeinander folgenden Tagen in den Depots bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu erneuten Warnstreiks aufgerufen, will damit den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunden im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst erhöhen.