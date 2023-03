In der Tiefe fehlt weiter Wasser Monatelang kräftige Niederschläge – NRW-Böden vom Dürrestress erholt

Die Wasserversorgung in der Oberflächenschicht bis zwei Metern Tiefe ist besonders relevant, weil Getreide- und Baumarten in diesem Bereich wurzeln. Trockenheit in tieferen Schichten lasse aber Niederschläge schnell versickern und könne auf Dauer zu Problemen bei der Grundwasserversorgung führen, sagte Belleflamme.