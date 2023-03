Hilfe für Straßenbäume in NRW Mit Baumkeepern, Paten und Technik gegen die Trockenheit

Auch Düsseldorf nutzt eine moderne Sensorik fürs städtische Bewässerungskonzept. An Testbäumen im gesamten Stadtgebiet messen insgesamt 300 Sensoren die Wasserspannung im Wurzelbereich, wie ein Stadtsprecher mitteilt. Die Sensoren messen die Feuchtigkeit in je 90, 60 und 30 Zentimeter Tiefe sowie am Wurzelballen. „Die Messdaten zeigen, wie viel zusätzliches Wasser der Baum benötigt. So lassen sich Bäume zielgerichtet versorgen und Ressourcen effektiv einsetzen“, sagt der Sprecher. Düsseldorf möchte ein Projekt umsetzen, das vergleichbar mit den „Gießkannenheld:innen“ in Essen ist. Ziel ist, Regenwasser in 1000-Liter-Tanks aufzufangen, das engagierte Bürgerinnen und Bürgern zum Gießen des öffentlichen Grüns nutzen können. Die Stadt gibt seit fünf Jahren Gießsäcke an Baumpaten aus, Leverkusen und Köln machen das auch.