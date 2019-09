Falschgeld, Drogen, Terror : So häufig hören Ermittler wirklich Telefone von NRW-Bürgern ab

Düsseldorf In zahlreichen Fällen haben Ermittler in NRW 2018 Telefone angezapft. Oft ging es um Falschgeld und Drogen - aber auch Terrorverdacht gegen Islamisten oder Rechtsextreme.

Die Ermittlungsbehörden in NRW haben im vergangenen Jahr in rund 1600 Fällen Festnetztelefone, Handys oder Internetkommunikation angezapft. In den meisten Fällen ging es um Drogenkriminalität. Das geht aus einem Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor. In dem Papier wird auch über Ermittlungen wegen des Verdachts einer „rechtsterroristischen Vereinigung und der Vorbereitung von Anschlägen“ berichtet.