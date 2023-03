Knall weckt Anwohner Unbekannte sprengen Geldautomat im Münsterland und flüchten

Ahaus-Alstätte · Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag im münsterländischen Ahaus-Alstätte einen Geldautomaten gesprengt. Die drei Täter flüchteten anschließend in einem dunklen Auto, wie die Polizei in Borken mitteilte.

21.03.2023, 13:11 Uhr

Im Münsterland wurde ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Anwohner waren durch einen Knall geweckt worden und hatten die Polizei verständigt. Der Geldautomat befand sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Durch die Sprengung wurde das Gebäude beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Bereits Mitte Februar hatten in Ahaus-Altstätte Täter einen Bankautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinweise zur Tat machen können.

(kag/dpa)