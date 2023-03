Straftaten in NRW Anstieg bei Verurteilungen wegen Gewalt an Kindern

In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 2021 mehr Menschen wegen Gewalt an Kindern unter 14 Jahren rechtskräftig verurteilt worden als im Vorjahr. Wie das statistische Landesamt (IT.NRW) am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, ist die Zahl der Verurteilten um 21 Prozent auf 557 gestiegen. Im Jahr 2021 waren demnach von den Straftaten insgesamt 835 Kinder betroffen. 2020 hatte es der Statistik zufolge 460 rechtskräftig Verurteilte gegeben, denen mindestens 652 Kinder unter 14 Jahren zum Opfer gefallen waren. Eine ähnlich hohe Zahl an Verurteilten und Betroffenen wie 2021 hatte es in NRW zuletzt im Jahr 2013 gegeben.