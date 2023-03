Vorfall in Gummersbach Bei Handydiebstahl in die Hand gebissen

Gegen 12:05 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts in der Steinmüllerallee den 27-jährigen Gummersbacher, als dieser ein Handy von der Sicherung riss und das Geschäft verlassen wollte. Der Mitarbeiter alarmierte den Ladendetektiv, der den Verdächtigen im Eingangsbereich ansprach. Als der Ladendetektiv den Tatverdächtigen zurück ins Geschäft begleitete, biss der Tatverdächtige dem Ladendetektiv in die Hand. Weil der Mann einen verwirrten Eindruck machte, kam er zur Behandlung in eine Klinik.