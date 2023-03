Ranger im Kreis Mettmann „Wald will von uns auch mal in Ruhe gelassen werden“

Immer noch bewegten sich Menschen in der Natur „wie die Axt im Walde, ließen Hunde von der Leine und das Wild nicht in Ruhe, sagte Jakow. Der Wald müsse aber „in seiner Gesundheit besser verstanden“ werden. Die Menschen wüssten zwar im Grunde, wie sie sich im Wald richtig verhalten sollten. Dennoch würden etwa in Naturschutzgebieten Hunde von der Leine gelassen.