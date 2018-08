Lippstadt: Erneut Großeinsatz für Feuerwehr bei Brand in Sonderpostenmarkt

Brand in Lippstadt : Großeinsatz für Feuerwehr bei Feuer in Sonderpostenmarkt

Lippstadt Erneut ist es in Lippstadt zu einem Großbrand gekommen. Am Donnerstagnachmittag bekämpften laut einer Mitteilung der Feuerwehr 350 Einsatzkräfte aus Lippstadt und Umgebung einen Brand in einem Sonderpostenmarkt.

Wegen einer „Schadstoffwolke“ sei die Bevölkerung aufgerufen worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Am Wasserturm des Gewerbegebiets sollten die Menschen sich nicht im Freien bewegen. Ein Bürgertelefon wurde eingerichtet. Das Feuer war am Abend den Angaben zufolge unter Kontrolle.

Anfang der Woche waren bei einem Großbrand in einem Hartschaum verarbeitenden Betrieb glühende Styroporteilchen in die Luft geraten, weshalb die Bevölkerung ebenfalls zu besonderen Maßnahmen aufgefordert wurde. Das Landesamt für Umwelt- und Naturschutz empfahl vorsorglich, Hautkontakt zu vermeiden und etwa Ablagerungen in Sandkisten zu entsorgen oder verunreinigtes Poolwasser auszutauschen.

(dpa/heif)