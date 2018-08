Wetter am Wochenende: Am Samstag und Sonntag zieht eine Kaltfront durch NRW - aber ohne Regen

Essen Auch wenn der Sonntag mit Werten von „nur“ 29 Grad etwas niedrigere Werte verspricht als zuletzt: Es bleibt heiß. Spitzenwerte bis 35 Grad werden nächste Woche nochmal erreicht.

Die Sommerhitze in Nordrhein-Westfalen lässt auch in den kommenden Tagen nicht nach. Spitzenwerte von bis zu 35 Grad würden bis Mitte nächster Woche immer wieder erreicht. „Es bleibt einfach heiß - mit einer kleinen Delle am Wochenende und Temperaturen von nur 29 Grad“, sagte Bernd Hussing, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen.