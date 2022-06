Erst in der Serie, nun auch in echt : "Köln 50667"-Stars heiraten auf Mallorca

Erst in der Serie, nun auch in echt

Die Reality-Darsteller Carolina „Caro“ Noeding (30) und Daniel Peukmann (35) haben sich am Set der Soap kennen und lieben gelernt - nun heiraten sie auf Mallorca. Foto: RTLZWEI / Foto: Marc Bremer/RTLZWEI

Köln Große Liebe unter „Köln 50667“-Stars: Die Reality-Darsteller Carolina „Caro“ Noeding (30) und Daniel Peukmann (35) haben sich am Set der Soap kennen und lieben gelernt. Nun heiraten die beiden auch privat - auf Mallorca.

RTLzwei überträgt das Event am 28. Juli ab 19.05 Uhr direkt aus Mallorca . Durch die Sendung führt das Moderationsteam Aleksandra Bechtel und Eric Schroth.

Die ehemalige „Miss Germany“ Noeding und der Berufsfeuerwehrmann Peukmann haben sich in der Handlung der Soap bereits trauen lassen. Die zwei spielen die Rollen „Jule“ und „Marc“ - seit sechs Jahren ein fester Bestandteil der „Köln 50667“-Hauptbesetzung. Deren „bewegte Liebesgeschichte“ fessele Fans seit dem ersten Tag, so der Sender. Die Realityserie wird in Köln gedreht und seit 2013 gesendet.