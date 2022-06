Thioune und Allofs begeistert : Dieses Talent trumpft bei Fortuna groß auf

Elione Fernandes (M.) im Gespräch mit Rouwen Hennings (l.) und Florian Kastenmeier. Foto: Christof Wolff

Bad Leonfelden Daniel Thioune schaut sich während des Trainingslagers in Bad Leonfelden gleich mehrere U-Spieler genauer an. Eine Nachwuchskraft hat es Fortunas Trainer dabei besonders angetan. Um wen es geht und was Sportvorstand Klaus Allofs nun plant.