„Die Bachelorette“ 2023 Jennifer Saro hat ihre letzte Rose vergeben – der Gewinner steht fest

Nur noch eine Rose gab es. Beide Kandidaten sind sich sicher: Sie werden Sharons Herz gewinnen. „Jetzt habe ich so viele Blumen um mich herum und jetzt will ich nur noch eine“, kommentierte zum Beispiel Jan vor der Nacht der Rosen. Lukas ist ebenfalls siegessicher: „Würde ich die Rose annehmen? Ich denke das steht außer Frage. Ich würde sie heute annehmen, ich würde sie morgen annehmen, ich würde sie in einer Woche annehmen.“ Doch es konnte nur einen geben. Hoch oben über den Dächern der thailändischen Metropole Bangkok begrüßte sie Lukas und Jan ein letztes Mal. In einer roten Robe verkündete sie schließlich den beiden ihre Entscheidung: Jan, der als erster aus dem Auto ausstieg, konnte das Herz der Bachelorette für sich gewinnen. Somit ging Lukas leer aus. „Ich fühle sehr stark für dich, aber mein Herz sagt mir, dass ich für einen anderen Mann noch ein bisschen mehr fühle“, erklärte sie ihm und brach in Tränen aus. Diese wurden aber schnell von Jan getrocknet. „Jan, ich habe mich in dich verliebt“, sagte sie und überreichte ihm die letzte Rose.