Jahresbericht veröffentlicht : So viele antisemitische Vorfälle gab es im letzten Jahr in Köln

So viele antisemitische Vorfälle gab es im letzten Jahr in Köln

Köln Die Stadt Köln legt zum ersten Mal einen Jahresbericht zu antisemitischen Vorfällen vor. Im Jahr 2021 wurden von der dafür eingerichteten Meldestelle im NS-Dokumentationszentrum insgesamt 55 antisemitische Vorfälle in Köln dokumentiert.

Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dabei handelt es sich um zwei Angriffe, drei Bedrohungen, fünf Sachbeschädigungen, vier Massenzuschriften und 41 Vorfälle der Kategorie „verletzendes Verhalten“. Zur letzten Kategorie zählen den Angaben nach insbesondere Anfeindungen, die keinen Straftatbestand erfüllen.

Von den 55 dokumentierten Vorfällen richteten sich die antisemitischen Taten oder Aussagen gegen mindestens 24 Einzelpersonen sowie gegen elf Kölner Institutionen, wie die Meldestelle berichtete. In Bezug auf den politischen Hintergrund der Täter und Täterinnen wurden demnach die meisten dokumentierten Vorfälle einem rechtsextremen Hintergrund zugeordnet (zwölf). An zweiter Stelle standen verschwörungsideologische Vorfälle (sieben), gefolgt von jeweils drei islamistischen und antiisraelischen Motiven. 30 Fälle konnten nicht zugeordnet werden, weil entsprechende Informationen nicht vorlagen.

„Die Frage, von welchem politischen Hintergrund die größte antisemitische Gefahr in Köln ausgeht, kann anhand dieser ersten Zahlen noch nicht beantwortet werden“, erklärte der für die Meldestelle verantwortliche Mitarbeiter Daniel Vymyslicky. Insgesamt zeige sich aber deutlich, dass Antisemitismus auch in Köln ein Milieu übergreifendes Problem darstelle, das nicht auf eine bestimmte politische Motivation reduziert werden dürfe.

Nach der Dokumentation und Auswertung antisemitischer Einzeltaten widmet sich der Jahresbericht auch der Analyse ausgewählter Themen. Dies sind die Rolle des Antisemitismus in der verschwörungsideologischen Szene in Köln, antisemitische Inhalte auf einer pro-palästinensischen Demonstration am 15. Mai 2021 auf dem Heumarkt sowie der Umgang eines jungen Kölner Juden mit einem gegen ihn gerichteten antisemitischen Shitstorm im Internet.