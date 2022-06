Teilnehmer, Sendetermine, Stream : Alle Infos zur Vox-Koch-Doku "Das perfekte Promi Dinner" 2022 auf einen Blick

Foto: RTL/ITV Studios 6 Bilder Das sind die Gastgeber bei „Das perfekte Promi Dinner“

Düsseldorf Es wird wieder in den Kochtöpfen gerührt. Am 19. Juli 2022 kehrt die Koch-Doku "Das perfekte Promi Dinner" mit vier neuen Folgen auf Vox zurück. Wer ist dabei? Was wird serviert? Alle Infos im Überblick.

Die letzte Folge „Das perfekte Promi Dinner“ wurde im April 2019 ausgestrahlt. Nun kehrt der Ableger der Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ zurück. In vier neuen Folgen laden Social-Media-, Reality-TV-, Auswanderer und Mallorca-Stars zu sich nach Hause ein.

Worum geht es bei "Das perfekte Promi Dinner"?

In der Koch-Doku stehen jeweils vier Prominente am eigenen Herd und bereiten ein 3-Gänge-Menü für die Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu. Aufgetischt wird unter anderem „Gazpacho und Börek“, ein „legendärer MontanaBlack-Nudelauflauf“, „betrunkener Ochse auf einem Kartoffel-, Pastinaken- und Spargelfeld“ und „Tiramisu-French-Toast mit Beeren-Sauce“. Welches Menü kommt am besten an? Und bei wem fühlen sich die Gäste am wohlsten? Die Gastgeber geben dabei auch einen ganz persönlichen Einblick in ihr Leben. Es werden nach dem Dinner Punkte vergeben. Der- oder diejenige mit den meisten Punkten erhält 10.000 Euro, die für einen guten Zweck nach eigener Wahl gespendet werden darf.

Das sind die Teilnehmer von "Das perfekte Promi Dinner"

In Folge 1 (19. Juni 2022) treten Socia-Media-Stars gegeneinander an.

Lara Loft (Synchronsprecherin und Content Creatorin aus Berlin , 33 Jahre)

Malwanne (YouTuberin aus Berlin, 28 Jahre)

Papaplatte (Streamer auf Twitch und Content Creator aus Berlin, 25 Jahre)

MAX (Food-Influencer aus Köln, 25 Jahre)

In Folge 2 (26. Juni 2022) bekochen sich Reality-TV-Stars

"Princess Charming" Irina Schlauch (31 Jahre aus Köln),

"Prince Charming" Nicolas Puschmann (31 Jahre aus Düsseldorf)

Drag Queen Candy Crash (30 Jahre aus Berlin)

"Love Island"-Kandidatin Jessica Derucki (22 Jahre aus der Nähe von Trier)

In Folge 3 (3. Juli 2022) rühren Goodbye Deutschland-Auswanderer-Paare, die auf Mallorca heimisch geworden sind, in den Töpfen.

Lisha & Lou (Waren auch Teilnehmer bei „ Das Sommerhaus der Stars")

Tamara & Marco Gülpen ("Goodbye Deutschland!")

das Mutter-Tochter-Gespann Danni Büchner & Joelina Karabas ("Goodbye Deutschland!")

Mark & Licia Wycislik ("Goodbye Deutschland!")

In Folge 4 (10. Juli 2022) laden Stars der Partymeile Mallorca zu sich nach Hause ein.

Ina Colada (Mallorcas erfolgreichste Schlagersängerin),

Partyschlagersänger Almklausi

Lorenz Büffel (musikalischer Durchbruch mit dem Sommerhit "Johnny Däpp")

Isi Glück ( das Gesicht des Megaparks auf Mallorca)

Das sind die Sendetermine von "Das perfekte Promi Dinner" 2022

Folge 1 , „ Generation Social Media “, läuft am 19. Juni 2022 um 20.15 Uhr bei Vox

, „ “, läuft am um 20.15 Uhr bei Vox Folge 2 , „ Die Woche der Vielfalt“ , läuft am 26. Juni 2022 um 20.15 Uhr bei Vox

, „ , läuft am um 20.15 Uhr bei Vox Folge 3 , „ Goodbye Deutschland - Viva Mallorca “ läuft am 3. Juli 2022 um 20.15 Uhr bei Vox

, „ “ läuft am um 20.15 Uhr bei Vox Folge 4 „ Partymeile Mallorca “ läuft am 10. Juli 2022 bei Vox

Wo wird "Das perfekte Promi Dinner" im Stream übertragen?

Die vier Folgen der Sendung sind auch auf dem Streaming-Kanal RTL+ jeweils eine Woche vorab abrufbar.

Wissenswertes rund um das Format

Das „Perfekte Promi Dinner“ ist ein Spin-off der werktäglichen Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ (Pilotsendung November 2005). Die erste Folge der Promi-Reihe lief im August 2006. Anfangs war die Zusammensetzung der Prominenten bunt gemischt. Beruflich hatten sie nichts miteinander zu tun. Später wurde das Konzept ab 2015 so geändert, dass die Zusammensetzung homogener war. Ein „Let‘s Dance“-Spezial (März 2015) war zum Beispiel solch eine Folge. Seit 2017 liefen ausschließlich “Dschungel Camp“-Spezials mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Reality-Formats. In den neuen Folgen 2022 werden die Folgen thematisch wieder vielfältig.

