In Gelsenkirchener Kita im Bett erstickt : Polizei ermittelt nach Tod eines Zweijährigen wegen fahrlässiger Tötung

Die Rolladen der Mini-Kita, in der am Montag ein zweijährige Junge gestorben ist, sind heruntergelassen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Update Gelsenkirchen Der zweijährige Junge, der am Montag in einer Gelsenkirchener Kita umgekommen ist, ist in seinem Bett erstickt. Das hat die Obduktion ergeben. Die Polizei hat am Mittwoch Strafverfahren gegen drei Erzieherinnen eingeleitet.

Ein zwei Jahre alter Junge ist am Montag nach einem Unglück in einer Gelsenkirchener Kita gestorben. Wie eine Obduktion des Jungen ergeben hat, ist er erstickt. Die genauen Abläufe würden aber weiter untersucht, dazu sei derzeit keine Aussage möglich. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde gegen drei Erzieherinnen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Der Junge war am Montag nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung leblos aufgefunden worden. Rettungskräfte hatten das Kind reanimiert, trotzdem ist es im Krankenhaus gestorben. Nach der Position, in der der Junge gefunden wurde, wird vermutet, dass er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte.

Der Junge habe in dem Etagenbett während seines Mittagsschlafes unten gelegen und möglicherweise die Bodenplatte des darüberliegenden Bettes hochgedrückt. Dann sei sein Kopf vermutlich zwischen dem Bettrahmen und der Bodenplatte des oberen Bettes eingeklemmt worden, hatte ein Sprecher der Stadt am Dienstag geschildert. All dies beruhe aber auf Vermutungen.

(bora/chal/felt/bsch/dpa)