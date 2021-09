Im Düsseldorfer Landtag : Gedenkstunde am 8. September für Opfer der Flutkatastrophe

Düsseldorf Betroffene und ihre Angehörigen, Rettungskräfte und Helfer gedenken am 8. September gemeinsam mit dem Landtag und der Landesregierung den Flutopfern. Es soll eine Gedenkminute für die Todesopfer geben.

Acht Wochen nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gedenken der Landtag und die Landesregierung am kommenden Mittwoch (8. September) gemeinsam der Opfer. Im Landtag ist dazu eine Gedenkstunde mit Angehörigen, Rettungskräften und Helfern geplant. Neben einer Schweigeminute für die Verstorbenen stehe der Dank an die vielen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Mittelpunkt, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.