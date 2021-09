Durchsuchungen in Mönchengladbach, Duisburg und Leverkusen : Großrazzia bei Hells Angels nach brutalem Mord

Update Mönchengladbach/Duisburg Seit dem frühen Donnerstagmorgen durchsuchen SEK-Kräfte Objekte in mehreren Städten in NRW, unter anderem in Mönchengladbach und Duisburg. Im Fokus steht ein Mordfall aus dem Jahr 2014. Mehrere Verdächtige sind noch auf der Flucht.

Bei einer Razzia gegen Rockerkriminalität hat die Polizei am Donnerstagmorgen in vier Städten in Nordrhein-Westfalen insgesamt 24 Gebäude durchsucht. Betroffen waren auch Leverkusen und Mülheim an der Ruhr, der Fokus lag laut einer Polizeisprecherin allerdings auf Duisburg und Mönchengladbach. Hintergrund der Aktion sind Ermittlungen zu einem versuchten Mord in zwei Fällen aus dem Jahr 2013 und einem Mord im Jahr 2014.

In Mönchengladbach wurde ein 42-jähriger Mann bereits festgenommen. Er ist laut Polizei einer der Verdächtigen im Mordfall Kai M. Der Oberhausener Hells Angel war 2014 unter noch ungeklärten Umständen zunächst verschwunden. Später wurde sein tätowierter Arm von einem Angler in Duisburg aus dem Rhein gefischt. Ein 33-Jähriger soll gemeinsam mit einem 34-jährigen Clubkameraden Kai M. erschossen haben, weil dieser unter Verdacht stand, Geheimnisse der Rocker-Gang verraten zu haben. Das teilt die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mit.

Der festgenommene 42-jährige soll an der Zerstückelung und Entsorgung des Toten beteiligt gewesen sein. Während der 34-jährige Mitbeschuldigte bereits wegen einer anderen Sache in Wuppertal einsitzt, wird nach dem 33-jährigen mutmaßlichen Haupttäter noch gefahndet.

Gesucht wird auch noch nach einem 31-Jährigen, der ebenfalls den Hells Angels angehören soll und sich aktuell mutmaßlich in der Türkei aufhält. Er soll im November 2013 auf ein Mitglied der Rockergruppe Bandidos geschossen haben, während der Mann in seinem Ford Kuga vor einer roten Ampel in Oberhausen wartete.

Der damals 25-jährige Fahrer wurde schwer, seine damals 32 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Laut Staatsanwaltschaft Duisburg wird nach dem mutmaßlichen Schützen mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet. Die 33 und 34 Jahre alten mutmaßlichen Haupttäter im Mordfall Kai M. sollen auch hier Mittäter gewesen sein.

An der Razzia am Donnerstag waren insgesamt mehrere Hundert Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Spezialeinheiten. SEK-Polizisten sollen sich einer Polizeisprecherin zufolge mit einem gepanzerten Fahrzeug Zugriff zu einem mutmaßlichen Vereinsheim der Rockergruppe in Mönchengladbach verschafft haben.

Außerdem war die Polizei am Morgen in Duisburg im Einsatz. Laut eines Polizeisprechers wurden dabei mehrere Objekte an verschiedenen Orten im Stadtgebiet durchsucht. Einer der Einsatzorte war das Duisburger Rotlichtviertel.

In Mönchengladbach gab es ebenfalls Einsätze an mehreren Stellen im Stadtgebiet, unter anderem bei einem Autoverleih, in dem PS-starke Nobelkarossen ausgestellt waren. Bei den Durchsuchungen stellten Ermittler der Kriminalpolizei unter anderem eine scharfe Schusswaffe, eine Schreckschusswaffe, Datenträger und Betäubungsmittel sicher.

Dem Einsatz war eine jahrelange Ermittlungsarbeit in den abgeschotteten Strukturen der organisierten Rockerkriminalität vorausgegangen. Die Arbeit sei jedoch nicht ganz so einfach, wie eine Polizeisprecherin erklärte: „Es ist eine abgeschottete Gruppe, in der man nicht gerne mit der Polizei spricht.“