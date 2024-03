84-Jährige in Österreich gestorben 91-Jähriger überfährt Ehefrau ohne es zu merken

Der Mann dürfte den Unfall nicht einmal bemerkt haben und fuhr ohne anzuhalten von zu Hause weg zum Einkaufen, wie die Polizei am Montag berichtete. Passanten fanden die in Köflach auf dem Boden liegende Frau und riefen den Notarzt. Der konnte aber nur noch den Tod der Seniorin feststellen, so die Polizei.