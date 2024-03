Kitas in Solingen Stadt stärkt Gesundheit ihrer Erzieherinnen

Erzieherinnen in Solingen hatten zuletzt Ende Januar während einer Podiumsdiskussion, zu der die SPD eingeladen hatte, ihrem Ärger Luft gemacht. „Es geht nicht mehr, und es ist kein winziger Lichtblick da“, sagte eine von ihnen. „Wir sind tatsächlich am Rand, wir sind am Level angekommen“, eine andere. „Es ist einfach so, dass wir kein Ende sehen“, eine nächste. Die Frauen fühlen sich überlastet, insbesondere durch personelle Engpässe.