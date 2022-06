265 Sonnenscheinstunden : Erster Sommermonat Juni – wenig Regen und hohe Temperaturen

Düsseldorf/Offenbach Der erste Sommermonat Juni hat mit wenig Regen und überdurchschnittlich hohen Temperaturen für trockene Böden gesorgt - Rasen und Beete mussten reichlich gewässert werden. Größere Sturmereignisse wie noch im Mai blieben in NRW aus.

Der Juni als erster Sommermonat hat in Nordrhein-Westfalen - wie bundesweit - vergleichsweise hohe Temperaturen und wenig Regen gebracht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in einer vorläufigen Bilanz mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur in NRW mit 17,7 Grad um 2,3 Grad über dem langjährigen Mittel der internationalen Referenzperiode 1961-1990.