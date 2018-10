Dortmund: Emscherallee in Dortmund mehrere Meter tief abgesackt - Sperrung bleibt

Hauptstraße in Dortmund mehrere Meter tief abgesackt

Dortmund Eine Hauptverkehrsstraße in Dortmund ist weiter abgesackt - inzwischen stellenweise mehrere Meter tief. Die betroffene Emscherallee ist seit einer Woche weiträumig abgesperrt.

Im beschädigten Bereich der Emscherallee erstreckten sich die Einbrüche nun schon auf einer Länge von rund 50 Metern, sagte eine Sprecherin der Stadt Dortmund am Donnerstag. Die betroffene Fläche habe sich deutlich von zunächst 50 auf jetzt 500 Quadratmeter vergrößert . Es gebe noch weitere Hohlräume, so dass weitere Einbrüche nicht auszuschließen seien. Das sei bei den laufenden Sanierungsarbeiten aber einkalkuliert. Schilder mit der Aufschrift „Einsturzgefahr - Lebensgefahr“ warnen eindringlich.

Zur Stabilisierung des Bodens und für die Sanierung eines defekten Kanalbereichs laufen aufwendige Arbeiten. An der zentralen Emscherallee waren in etwa neun Metern Tiefe Grundwasser und Bodenteile in einen beschädigten Kanalbereich eingedrungen. Dadurch sackte die Straßenoberfläche ab. Fahrbahn, Fußgänger- und Radweg sind gesperrt. Es sei niemand zu Schaden gekommen, betonte die Sprecherin.