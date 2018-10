Kleve: NRW-Opposition droht mit Untersuchungsausschuss nach Tod eines Unschuldigen

Düsseldorf/Kleve Nach dem Tod eines fälschlich inhaftierten Syrers mussten die NRW-Minister für Justiz und Inneres fast 300 Fragen beantworten. Die Opposition hat bereits einen Untersuchungsausschuss im Visier. Die AfD signalisiert Interesse - allerdings an ganz anderen Fragen.

Im Fall eines zu Unrecht inhaftierten und nach einem Brand gestorbenen Syrers droht die Opposition mit einem Untersuchungsausschuss im Düsseldorfer Landtag. Sowohl die SPD als auch die AfD behielten sich am Donnerstag in einer Aktuellen Stunde des Parlaments vor, das schärfste Schwert der Opposition zu zücken.

Der 26-jährige Syrer war am 29. September, zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve, in einer Klinik gestorben. Die Behörden hatten danach eingeräumt, dass er in Folge einer Verwechslung mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis saß. Reul und Biesenbach hatten bereits Versäumnisse bei Polizei und Justiz eingeräumt.