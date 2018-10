Waldbröl bei Gummersbach: Sechsköpfige Familie nach Autounfall im Krankenhaus

Schwerverletzte in Waldbröl

Waldbröl Bei einem Verkehrsunfall in Waldbröl bei Gummersbach am Mittwochabend sind sieben Menschen schwer verletzt worden. Unter ihnen sind auch vier Kinder.

Ein 28-Jähriger war am Mittwochabend mit seinem Auto auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem voll besetzten Van einer sechsköpfigen Familie zusammengestoßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 28-Jährige war laut Polizei vermutlich angetrunken.