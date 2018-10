Essen: Vermisste Zwölfjährige gefunden

Essen Die Polizei bat die Bevölkerung um Mithilfe. Die Zwölfjährige Lara B. ist wohlbehalten zurück.

Wie die Polizei mitteilte, gaben die Eltern des Mädchens an, dass sie es am Mittwochabend ins Bett gebracht haben. Als die Zwölfjährige jedoch nicht wie üblich am nächsten Morgen um 7 Uhr zum Frühstück erschien, suchten sie das Kinderzimmer ab. Da das Mädchen auch nicht in der Schule gesehen wurde, informierten die Eltern anschließend die Polizei.