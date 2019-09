Vorfall in Dortmund : Betrunkener spuckt Polizist an - und landet in Gewahrsam

Betrunkener spuckt Polizist an - und landet in Gewahrsam

Dortmund Am Dortmunder Hauptbahnhof hat ein 35-Jähriger einen Mann angespuckt. Auch einen Polizisten versuchte er wenig später zu attackieren. Er bekam schließlich eine Spuckschutzhaube.

Die Dortmunder Polizei wurde am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Einsatz am Dortmunder Hauptbahnhof alarmiert. Ein 35-jähriger Mann hatte dort in einem Supermarkt einem Kunden ins Gesicht gespuckt. Das teilte die Polizei am Montagmittag mit. Daraufhin sei der Mann geflüchtet.