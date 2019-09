Wetter in NRW : Nach dem Spätsommer kommt das Herbstwetter

Wetter in NRW

Offenbach Nach dem sonnigen Wochenende kippt das Wetter zum Wochenstart. Wolken und Regen ziehen auf.

Nach einem sonnigen Sommerwochenende beginnt die neue Woche in Nordrhein-Westfalen trüb mit Wolken und Regen. Bereits ab Sonntagnachmittag zogen im Südwesten erste Wolken auf, die vereinzelt Regen brachten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. In den Grenzregionen zu Belgien und den Niederlanden sei ab dem Abend dann auch mit teils kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen gewesen.