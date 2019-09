Bundespräsident ehrt auch Prominente : Vier Menschen aus NRW bekommen das Bundesverdienstkreuz

Düsseldorf/Berlin Vier Menschen aus Nordrhein-Westfalen werden mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Unter ihnen sind prominente Namen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ehrt vier Menschen aus Nordrhein-Westfalen mit dem Bundesverdienstkreuz: Astronaut Alexander Gerst, Sänger Udo Lindenberg, Opernsängerin Edda Moser und Mathematiker Peter Scholze. Sie erhalten die Auszeichnung der Bundesrepublik, wie das Bundespräsidialamt am Montag in Berlin mitteilte. Steinmeier überreicht die Ehrungen am 2. Oktober in seinem Amtssitz Schloss Bellevue.