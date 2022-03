Mann in Bonn getötet : Tatverdächtiger festgenommen

Update Bonn Auf einer Straße in Bonn ist am Freitag nach Polizeiangaben ein Mann getötet worden. Zeugen hätten gegen 5.30 Uhr den Notruf gewählt, weil eine stark blutende Person auf dem Boden gelegen habe, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei hat in Bonn einen 34-Jährigen festgenommen, der am Freitag einen Mann mit Messerstichen getötet haben soll. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Tatverdächtige sei der Polizei bereits wegen Gewaltkriminalität und Drogenhandel bekannt gewesen. Er wurde am Samstag in seiner Wohnung festgenommen.