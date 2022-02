Nach Spielabbruch in Essen : Tatverdächtiger freigelassen – Polizei sucht weiter nach Böller-Werfer

Essen Das Regionalliga-Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster am Sonntag musste nach einem Böller-Wurf abgebrochen werden. Die Polizei hatte zunächst einen Mann festgenommen, diesen jetzt aber wieder freigelassen.

Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West an der Essener Hafenstraße war am Sonntag beim Stand von 1:1 zunächst unterbrochen worden, nachdem aus der Essener Fankurve ein Feuerwerkskörper in Richtung der Auswechselspieler von Münster geworfen wurde. Dabei erlitt Münsters Spieler Marvin Thiel ein Knalltrauma. Nach einer Besprechung mit beiden Teams wurde die Begegnung vom Unparteiischen abgebrochen. Schon im Hinspiel zwischen beiden Teams in Münster war es zu Ausschreitungen gekommen.

RWE-Chef Marcus Uhlig kündigte eine Aufarbeitung und Konsequenzen an. „Das ist für mich persönlich der Tiefpunkt meiner bisherigen Zeit bei RWE. Wir werden uns in den nächsten Tagen intensiv mit all den Facetten, direkten und indirekten Auswirkungen dieser unfassbar dämlichen Aktion beschäftigen. Das wirft kein gutes Licht auf RWE. Wir sind stinksauer“, sagte Uhlig in einem Video-Statement des Clubs. „Es darf einfach nicht sein, dass ein einziger oder ganz wenige Vollidioten alles kaputt machen und den ganzen Verein in den Dreck ziehen“, erklärte der 50-Jährige.