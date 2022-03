Bundespolizisten finden Schlagring : Jugendliche springen auf fahrende Lok und beschimpfen Fahrer in Bochum

Bochum Das hätte viel schlimmer enden können. Zwei Jugendliche sprangen in Bochum auf eine fahrende Lok. Als der Lokführer das bemerkte, stellte er sie zur Rede.

In Bochum sind zwei Jugendliche an einem Bahnhof auf eine fahrende Lok der S1 gesprungen. Als der Lokführer sie zur Rede stellen wollte, beleidigten ihn die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren laut Bundespolizei. Die Beamten erwischten die Schüler nach kurzer Flucht. Einer von hatte den Angaben zufolge einen Schlagring dabei.

Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, waren die beiden am Sonntagabend am Bahnhof Bochum-Langendreer West seitlich auf die Lok einer S-Bahn gesprungen und hatten sich an einem Geländer festgehalten. Nachdem sie den Lokführer und Reisende bepöbelt hatten, flüchteten die Jugendlichen durch angrenzende Gärten. Die Beamten nahmen die Jugendlichen in Gewahrsam und riefen die Erziehungsberechtigten an.