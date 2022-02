Klostergasse in Kaldenkirchen : Matratze angezündet

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaldenkirchen (hb) In Kaldenkirchen ist ein Garagentor bei einem Brand beschädigt worden. Am Freitagabend meldeten Zeugen gegen 21 Uhr eine brennende Matratze vor einem Garagentor an der Klostergasse in Kaldenkirchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, konnten die Zeugen noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei hat am Montag die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162 3770.

(hb)