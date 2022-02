Vier Monate nach Gewalttat in Düsseldorf : 16-Jähriger nach Messerstecherei in der Altstadt festgenommen

An der Hunsrückenstraße spielte sich der blutige Streit ab. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Vier Monate nach einer schweren Gewalttat in der Düsseldorfer Altstadt hat die Polizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 16-Jährige soll einen anderen jungen Mann niedergestochen haben.

Die Polizei hat einen 16-Jährigen in Essen festgenommen, weil dieser im Oktober einen anderen Minderjährigen in der Düsseldorfer Altstadt niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Ihm wird nun ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Ein Jugendrichter hat Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige kommt aus Essen – aus diesem Grund ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Essen in dem Fall.

Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt und überlebte nur, weil zwei Kinderärztinnen, die zufällig vor Ort waren, erste Hilfe leisteten und die Blutungen stoppten. Nach Aussage des Notarztes, der die Versorgung des Schwerverletzten dann übernahm, wäre der Minderjährige ohne die rasche Hilfe binnen einer Minute verblutet.

Nur eine Woche zuvor war es zu einer weiteren Gewalttat in am Burgplatz gekommen, die tödlich endete. Ein 19-Jähriger starb drei Tage, nachdem er mit einer abgebrochenen Glasflasche attackiert und in die Brust gestochen worden war. Ein 19-Jähriger stellte sich der Polizei, wurde mangels dringenden Tatverdachts aber wieder auf freien Fuß gelassen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Bislang sei hier keine Anklage erhoben worden.