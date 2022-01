Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen : 30-Jährige aus NRW stirbt bei Skiunfall auf der Zugspitze

Eine Skifahrerin ist bei einer Abfahrt an der Zugspitze tödlich verunglückt (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER/SPOT

Rosenheim Bei einem Skiunfall auf der Zugspitze ist eine 30 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Warum die Skifahrerin stürzte, ist nach Polizeiangaben zufolge noch unklar.

Sie sei am Samstagnachmittag im Bereich des Wetterwandecks aus bislang ungeklärten Gründen gestürzt und durch nachfolgende Skifahrer hinter einer Kuppe liegend aufgefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag in Rosenheim mit.