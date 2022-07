NRW-Innenminister Reul ermahnt Bürger​: „Das findet nicht irgendwo im Fernsehen weit weg statt“​

Innenminister Reul appelliert an die Bürger, sich auf Katastrophen vorzubereiten. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf NRW-Innenminister Reul appelliert an die Bürger, sich besser gegen Katastrophen zu wappnen. Viele hätten die Bedeutung des Themas zuvor unterschätzt: „Ich weiß noch, als ich mich darum bemüht habe, Sirenen wiedereinzuführen. Da haben doch alle gedacht, der hat einen Knall“, erinnerte sich Reul.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat an die Bürger appelliert, sich besser gegen Katastrophen zu wappnen. „Das findet nicht irgendwo im Fernsehen weit weg statt, sondern das kann morgen bei dir um die Ecke stattfinden“, sagte er in einem am Mittwoch vom Innenministerium bei Twitter verbreiteten Video zum Jahrestag der Jahrhundertflut.