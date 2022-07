Fahnen in NRW auf halbmast : Trauerbeflaggung am Jahrestag des Hochwassers

Die Flagge von NRW hängt auf halbmast. (Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen werden die Flaggen am ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe auf halbmast gesetzt. Unwetter hatten Mitte Juli 2021 in NRW und in Rheinland-Pfalz eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Allein in NRW starben 49 Menschen.

In Nordrhein-Westfalen werden die Flaggen am ersten Jahrestag der Hochwasserkatastrophe auf halbmast gesetzt. Innenminister Herbert Reul (CDU) habe für diesen Donnerstag Trauerbeflaggung für die öffentlichen Gebäude angeordnet, teilte die Landesregierung am Dienstag mit. Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli 2021 in NRW und in Rheinland-Pfalz eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. Allein in NRW starben 49 Menschen.

(kag/dpa)